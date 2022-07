ZTE-Milan, Rebic ancora una volta capitano: segnale importante

Sarà ancora una volta Ante Rebic ad indossare la fascia da capitano del Milan nell'amichevole di oggi contro lo ZTE Zalaegerszegi. Per il croato è la terza volta consecutiva in altrettante uscite pre-campionato. Rebic, infatti, era stato capitano sia contro il Lemine Almenno sia contro il Colonia nella Telekom Cup. Oggi, nel match che prenderà il via alle ore 18 contro gli ungheresi dello ZTE, ancora Rebic con la fascia al braccio. Un segnale importante della fiducia che Stefano Pioli ripone nel croato. Intanto il Milan trema per De Ketelaere e studia il Piano Z >>>