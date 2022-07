ZTE-Milan, Gabbia: “Lavoreremo per aumentare condizione e brillantezza”

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato alla TV ufficiale del club rossonero al termine dell'amichevole contro lo ZTE, persa per 3-2. Queste le sue dichiarazioni: "Ci dispiace per il risultato, per noi non passa in secondo piano. Siamo delusi, volevamo vincere perché la nostra mentalità è questa. Abbiamo lavorato per arrivare a questo tipo di filosofia e quindi non vincere ci dà fastidio. In questi giorni lavoreremo per provare a fare meglio, entrare sempre più in condizione, acquisire brillantezza ed arrivare sia alla prossima amichevole (contro il Wolfsberger mercoledì 27 luglio, ndr) sia al debutto in campionato nel migliore dei modi".