Zalaegerszegi-Milan: probabili formazioni e diretta TV dell’amichevole

Nuova amichevole per il Milan, terzo test contro gli ungheresi del Zalaegerszegi: ecco probabili formazioni del match, diretta TV e streaming

Nuova amichevole per il Milan, terzo test stagionale contro gli ungheresi del Zalaegerszegi. Dopo le sfide contro Lemine Almenno e Colonia, i campioni d'Italia fanno visita alla compagine magiara che nell'ultima stagione ha chiuso all'ottavo posto in massima serie. Sarà anche l'occasione per il debutto della seconda maglia della stagione 2022/23. Per gli ungheresi, invece, si tratterà del settimo ed ultimo test in vista dell'inizio del campionato, fissato per il 29 luglio.

Zalaegerszegi-Milan: orario e diretta testuale

L'amichevole tra Zalaegerszegi e Milan verrà disputata sabato 23 luglio 2022 alla ZTE Arena, stadio di casa della formazione ungherese. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00. Come sempre, potrete seguire la gara con la diretta testuale di PianetaMilan.it. Al termine del match le consuete pagelle della nostra redazione, le interviste, i commenti e gli approfondimenti su Zalaegerszegi-Milan.

Probabili formazioni Zalaegerszegi-Milan

ZALAEGERSZEGI (4-2-3-1): Demjen; Huszti, Csoka, Mocsi, Gergenyi; Boros, Tajti; Manzinga, Mim, Papp; Klausz. All. Moniz.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Florenzi, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré; Adli, Pobega; Messias, Brahim Díaz, Rebic; Giroud. All. Pioli.

Dove vedere la diretta TV

Il test amichevole del Milan in Ungheria, come tutte le altre gare dei rossoneri in questo precampionato, verrà trasmesso in diretta TV su Sportitalia, disponibile al canale 60 del digitale terrestre.

Streaming di Zalaegerszegi-Milan: le info

La sfida Zalaegerszegi-Milan sarà visibile anche in diretta streaming su tutti i dispositivi mobili quali smartphone tablet, iPhone e Ipad, scaricando la app di Sportitalia per sistemi iOS e Android, e sul proprio pc o notebook collegandosi con il sito Sportitalia.com. Ampi spazi anche per interviste e approfondimenti, sia prima del fischio iniziale che al termine della gara. Seguite PianetaMilan per non perdervi le tappe di avvicinamento al match e tutti gli approfondimenti.

Le prossime amichevoli del Milan

Dopo la gara contro gli ungheresi del Zalaegerszegi , il Milan affronterà il Wolfsberger, squadra austriaca. Si giocherà il 27 luglio alle 19:00. I rossoneri saranno poi ospiti del Marsiglia, domenica 31 luglio alle ore 18. Ultimo test previsto per il 6 agosto contro il Vicenza alle ore 19. Il 13 agosto, invece, si inizierà a fare sul serio. A San Siro arriverà l'Udinese per l'esordio in campionato.