Zalaegerszegi-Milan 3-2: cronaca e tabellino della gara amichevole | News

Dopo la sfida di sabato scorso a Colonia , un altro test impegnativo per la squadra di Pioli, che ha mostrato una buona reazione nel finale della prima frazione e soprattutto nella ripresa, grazie anche all'ingresso in campo di diversi giocatori al loro esordio stagionale . La squadra adesso si trasferirà in Austria , per una quattro giorni di lavoro che culminerà nell'amichevole di mercoledì contro il Wolfsberger a Klagenfurt.

Rossoneri generosi in avvio di secondo tempo, anche se la prima chance è al 60' quando Rebić, lanciato in profondità, si fa dire di no dall'estremo difensore magiaro. A quel punto arrivano i cambi, con il solo Gabbia - dell'undici iniziale - a rimanere in campo e ben otto rossoneri che esordiscono in questo precampionato: Maignan, Calabria, Tomori, Hernández, Bennacer, Krunić, Saelemaekers e Leão. A destare buona impressione è anche Yacine Adli, dal cui piede nascono due buoni spunti per Theo - tentativo salvato sulla linea al 76' - e Leão, il cui tiro a giro all'80' sfiora lo specchio. Milan in gol all'86' con ancora Adli protagonista con l'assist per un bell'inserimento di Krunić, e all'88' un destro potente dal limite di Calabria sfiora il secondo palo. Fischio finale.