Vicenza-Milan 1-4 dopo 45′: rimonta con Leao, Messias, Rebic e Theo

Finito il primo tempo dell'amichevole Vicenza-Milan: dopo 45' i rossoneri sono in vantaggio per 1-4 in rimonta dopo il gol subìto a freddo

Pronti, via e Vicenza in vantaggio: Rolfini sorprende i difensori rossoneri e di testa batte Maignan dopo 20 secondi. Milan in sofferenza nei primissimi minuti, ottimo approccio dei veneti. La squadra di Pioli sale di giri e trova il pareggio al 10': Rebic serve Leao che di prima intenzione buca Brzan. Qualche minuto più tardi Rebic ci prova direttamente da centrocampo, ma non inquadra lo specchio della porta. Un paio di discese di Theo Hernandez spaventano il Vicenza poco dopo lo scoccare del quarto d'ora. Al 20' è Messias, in grande spolvero nel pre-campionato, ad insaccare la rete del sorpasso: cross di Leao e colpo di testa perfetto del brasiliano. Ancora l'asse sinistro devastante alla mezz'ora di gioco: Leao per Theo dentro per Rebic, che batte senza difficoltà Brzan. Al 31' è già 1-4: ancora Theo Hernandez scatenato: il francese crede di poter raggiungere un pallone destinato sul fondo, scavetto in mezzo a propiziare l'autorete di Dalmonte. Ancora Theo protagonista nel finale della prima frazione, ma il suo mancino viene murato.