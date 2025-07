Domani, poche ore dopo la partita, il Milan prenderà il lungo volo di ritorno per l'Italia. L'arrivo è previsto per la sera dell'1 agosto a Malpensa. Da lì in poi, verrà dato qualche giorno di riposo ai giocatori. Gli allenamenti, infatti, riprenderanno il 4 agosto a Milanello. Per tale data, sono attesi anche Santiago Gimenez - attualmente in vacanza dopo gli impegni con il Messico - e Luka Modric, fin qui il grande colpo del calciomercato rossonero.