Salernitana, altra sconfitta in amichevole: vince l’Antalyaspor 3-1 | News

Prosegue il ritiro in Turchia della Salernitana, prossima avversario del Milan in campionato. La squadra di Davide Nicola oggi è scesa in campo per disputare un'altra amichevole. Dopo aver perso nei giorni scorsi contro il Fenerbahce, i granata hanno rimediato un'altra sconfitta, questa volta per mano dell'Antalyaspor. Passata inizialmente in vantaggio con Bonazzoli, la Salernitana si è arresa ai colpi di Koka, Karaca e Doumbia, autori dei tre gol per il club turco.