Nizza-Milan, le probabili formazioni: Maignan dal 1′, Giroud in panchina

Ecco le probabili formazioni di Nizza-Milan, gara amichevole di domani sera alle ore 20.30 che si disputerà all'Allianz Riviera

Enrico Ianuario

Nuova gara amichevole per il Milan di Stefano Pioli. Dopo aver vinto contro la Pro Sesto e il Modena, domani sera i rossoneri affronteranno un avversario di tutto rispetto: il Nizza. Il match verrà disputato alle ore 20.30 all'Allianz Riviera, stadio del club allenato da Christophe Galtier. Ecco come scenderanno in campo le due squadre e dove sarà possibile vedere il match a tinte rossonere.

I probabili undici

Seppur in amichevole, dovrebbe fare il suo debutto, con il numero 16 sulle spalle, il nuovo portiere del Milan Mike Maignan. In difesa dovrebbe essere confermata la coppia centrale composta da Tomori e Romagnoli, così come Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Ballottaggio, invece, sulla fascia destra tra Gabbia e Calabria. Cabina di regia composta, ancora una volta, da Bennacer e Tonali, complice l'assenza di Kessié impegnato con la Nazionale ivoriana alle Olimpiadi di Tokyo. Il terzetto di trequartisti dovrebbe essere composto da Saelemaekers, Brahim Diaz e Krunic. In avanti confermato Leao, con Giroud che partirà dalla panchina.

Reduci da una sconfitta per 2-0 contro l'Union Berlino, 'gli aquilotti' dovrebbero scendere in campo schierandosi con il 4-4-2. Benitez tra i pali, Atal, Todibo, Dante e Kamara dovrebbero comporre il quartetto difensivo. A centrocampo Stengs, Thuram, Boudaoui e Da Cunha dovrebbero agire alle spalle della coppia d'attacco formata da Ndoye e Gouiri. Entreranno a gara in corso, con ogni probabilità, i nuovi arrivati Mario Lemina e Justin Kluivert, entrambi con un passato in Italia con le maglie di Juventus e Roma.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gabbia/Calabria - Tomori - Romagnoli - Theo Hernandez; Bennacer - Tonali; Saelemaekers - Brahim Diaz - Krunic; Leao.

NIZZA (4-4-2): Benitez; Atal - Todibo - Dante - Kamara; Stengs - Thuram - Boudaoui - Da Cunha; Ndoye - Gouiri.

DOVE VEDERE IL MATCH

Sarà possibile assistere a Nizza-Milan sui canali 201, 202 e 251 di Sky e in streaming su Sky Go.