Nizza-Milan, i francesi giocheranno con il lutto al braccio: il motivo

Il Nizza, prossimo avversario del Milan di Stefano Pioli, giocherà l'amichevole contro il Diavolo indossando il lutto al braccio: il motivo

Il Milan affronterà il Nizza sabato sera alle ore 20.30 all'Allianz Riviera di Nizza. Sarà la terza amichevole pre stagionale per i ragazzi allenati da Stefano Pioli che dovranno vedersela contro gli uomini dell'ex rossonero Patrick Vieira. Proprio i francesi, come hanno comunicato anche attraverso i loro canali social, indosseranno il lutto al braccio. Il motivo sarebbe legato alla scomparsa del padre di Hicham Boudaoui, centrocampista classe '99 degli 'aquilotti'.