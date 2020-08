Milan, tris di amichevoli già stabilite: date, ora e luogo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo aver finito la scorsa stagione con il botto, il Milan si prepara al meglio in vista della prossima. Continuano senza sosta fino al 5 settembre gli allenamenti in quel di Milanello, il primo riposo, infatti, è previsto per giorno 6. In vista del preliminare di Europa League, in programma il 17 settembre, i rossoneri hanno già fissato 3 amichevoli, contro Novara, Monza e Vicenza. La prima sfida si giocherà a Milanello il 2 settembre allora ore 17, stesso luogo e stessa ora per l’amichevole contro il Vicenza, in programma il 9 settembre. Tutto diverso, invece, per la gara evento contro il Monza degli ex Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Il match, datato 5 settembre, avrà luogo a San Siro alle 20:45.

