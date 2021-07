Milan, prevista un’amichevole con il Panathinaikos: data e luogo / News

Le ultime sul mercato del Milan. Arriva l'indiscrezione su una amichevole pre-campionato contro il Panathinaikos. Ecco data e luogo

Dopo le vacanze estive è arrivato il rompete le righe nella giornata di ieri. Il Milan si è ritrovato in quel di Milanello per preparare al meglio la prossima stagione. Nel corso del pre-campionato, come da prassi, ci saranno delle amichevoli per testare le condizioni fisiche dei calciatori. Attenzione all'indiscrezione arrivata da 'ilpiccolo.it', che conferma un test per i rossoneri contro il Panathinaikos, previsto per il 14 agosto a Trieste, presso lo stadio 'Nereo Rocco'. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: c'è fiducia sul rinnovo di Kessie. ci siamo per Giroud