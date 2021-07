Milan-Modena, Brahim Diaz pensa già da “10”: ottima prova dello spagnolo

Il Milan travolge il Modena in amichevole. Cinque le reti rossonere ai 'Canarini'. In evidenza il nuovo numero 10 Brahim Diaz

Buone indicazioni, come dicevamo, per Pioli. In primis da Brahim Diaz. C'era grande attesa per il nuovo numero 10 rossonero, che ci ha messo appena 2 minutiper incidere. Lo spagnolo ha finalizzato uno splendido uno-due con Theo Hernandez concludendo sotto le gambe del portiere Gagno. Complessivamente una prova in grande spolvero di Brahim, che ha mostrato i soliti lampi di classe ed è sembrato subito a suo agio dietro la punta. Dribbling, velocità e visione di gioco, Qualità imprescindibile per un trequartista.