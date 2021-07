Milan, il calendario delle amichevoli estive: spunta anche il Valencia

Si va delineando il calendario delle amichevoli estive del Milan. Dopo la gara contro il Panathinaikos, spunta anche la sfida al Valencia

Si va delineando il calendario delle amichevoli estive del Milan. Il debutto sarà a 'Milanello' contro la Pro Sesto, il 17 luglio a porte chiuse. Il 31 luglio, invece, si va all''Allianz Rivera' in casa del Nizza. Il 14 agosto sarà la volta dei greci del Panathinaikos, al 'Nereo Rocco' di Trieste. La novità è rappresentata da una partita contro il Valencia. Sede, data e orario della sfida contro gli spagnoli sono ancora in via di definizione. C'è fiducia per il rinnovo di Kessie. Ecco le novità.