Milan impegnato in Dubai Super Cup: le regole del mini-torneo

Il Milan, dopo la sfida odierna al Lumezzane, sarà impegnato nei prossimi giorni in Dubai Super Cup. Ecco le regole del torneo

Il campionato di Serie A riprenderà il via tra poco meno di un mese, ma le squadre si sono già messe al lavoro per farsi trovare preparate a gennaio. Il Milan ha ricominciato la sessione di allenamenti qualche giorno fa ed oggi giocherà la sua prima partita amichevole contro il Lumezzane .

La tappa successiva sarà Dubai, dove i rossoneri saranno impegnati in due gare contro Arsenal e Liverpool . Queste sfide saranno valide per un mini-torneo denominato Dubai Super Cup , che prevede anche la presenza dei francesi del Lione .

Attraverso il proprio profilo Instagram, è stata la stessa pagina della Dubai Super Cup a definire quelle che saranno le regole della manifestazione. Ogni squadra disputerà due impegni, per cui il torneo prevede quattro partite. Il vincitore conquista tre punti, due vengono assegnati in caso di pareggio, mentre uno per la formazione che vince ai calci di rigore. Questi ultimi verranno calciati al termine di ogni match. Mercato Milan, nel mirino un gioiello inglese: Maldini prepara la mossa >>>