Milan, annullata un’amichevole di lusso contro la Lazio: il motivo | News

Il Milan continua a lavorare in vista dell'inizio della nuova stagione. Ieri i ragazzi di Stefano Pioli hanno sfidato in amichevole i dilettanti del Lemine Almenno, una gara che è terminata 3-0 per i rossoneri grazie ai gol di Messias, Rebic e Gabbia. Il prossimo impegno del Diavolo sarà contro il Colonia, gara in programma nella giornata di sabato.