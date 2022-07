Milan, fissata un’amichevole contro il Lemine Almenno | PM News

Fissata una nuova amichevole per il Milan: i rossoneri, infatti, affronteranno il Lemine Almenno, squadra che milita nel Girone B Lombardia di Eccellenza a Milanello mercoledì 13 luglio alle ore 17. Il match non sarà visibile sul campo esterno del Centro sportivo, ma verrà disputato su uno dei terreni di gioco interni. La gara verrà, comunque, trasmessa in diretta su Milan TV, sull'App e sul canale YouTube del club rossonero. Milan, le parole di Yacine Adli in conferenza stampa >>>