Milan, ufficiale l’amichevole con l’Arsenal: resa nota la data

Durante il ritiro invernale a Dubai il Milan scenderà in campo per giocare alcune amichevoli, tra cui anche quella con l'Arsenal

Archiviato da qualche giorno il campionato di Serie A per molti club è già tempo di pensare ai prossimi mesi, che saranno fondamentali per rientrare a gennaio al top; a tal proposito il Diavolo, come noto, partirà per Dubai per il ritiro invernale e per disputare alcuni incontri amichevoli. Dopo l'ufficialità della sfida al Liverpool, è arrivata anche la data del match tra Milan e Arsenal, che si giocherà martedì 13 dicembre alle ore 18:00 locali. Di seguito il corpo del comunicato.