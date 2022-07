Marsiglia-Milan, le ultime sulle probabili scelte di formazione dei rossoneri

Questa sera, alle 18.00, il Milan sarà ospite del Marsiglia. I rossoneri affronteranno i francesi in una gara amichevole, la quarta ufficiale di questo pre campionato del Diavolo. Secondo l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', Rafael Leao non partirà dal primo minuto. Affaticato, il portoghese entrerà a gara in corso. Così come non partirà dal primo minuto nemmeno Yacine Adli. In avanti, dunque, giocheranno Messias, Brahim Diaz e Ante Rebic, mentre torneranno titolari Giroud in attacco e Tonali a centrocampo.