Liverpool-Milan, Ramazzotti: “Si vede già la mano di Allegri. Leao sontuoso”

Andrea Ramazzotti, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha commentato sul quotidiano rosa la prestazione vincente, per 4-2, del Milan di Massimiliano Allegri in questa seconda uscita pre-stagionale contro il Liverpool di Arne Slot. La squadra di Allegri ha offerto una grande prestazione in fase offensiva, a differenza della partita contro l'Arsenal. I rossoneri si sono mostrati molto più offensivi e cinici, segnando addirittura quattro gol. Ecco le parole di Ramazzotti.