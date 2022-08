Juventus-Atletico Madrid 0-4, dominio Colchoneros nel segno di Morata

Allegri manda in tribuna Moise Kean, reo di essere arrivato tardi alla convocazione. Al minuto 11 l'Atletico passa con Morata: taglio dell'ex bianconero tra i due centrali e diagonale che batte Szczesny. Il portiere polacco salva sul tiro di Koke. Al 39' altra occasione per il raddoppio degli spagnoli: Alex Sandro intercetta con il braccio un traversone di Saul per l'accorrente Molina. Rigore affidato a Joao Felix, che però si fa intercettare la conclusione da Szczesny. Passa qualche minuto e la difesa della Juve crolla ancora sotto i colpi dell'ex avvelenato: errore da matita blu di Bonucci sulla rimessa laterale e Morata dribbla Bremer prima di battere Szczesny.