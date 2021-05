Italia-San Marino: il risultato del match amichevole

Si è da poco conclusa Italia-San Marino. Vittoria secca per formazione di Mancini. Ecco com'è andata alla Sardegna Arena di Cagliari.

Si è da poco conclusa Italia-San Marino, gara amichevole che anticipa gli Europei che si svolgeranno in estate in giro per l'Europa. Partita che è servita al commissario tecnico Roberto Mancini a visionare alcuni giocatori che hanno avuto meno spazio finora. Così da decidere meglio chi saranno i sette che poi andranno a casa per l'inizio della competizione europea. Match che si è concluso con una vittoria abbastanza agevole della formazione azzurra: risultato di 7-0, con gol di Federico Bernardeschi, esterno della Juventus classe 1994 e Ferrari, difensore del Sassuolo classe 1992, nel primo tempo; poi Matteo Politano, ala del Napoli classe 1993, autore di una doppietta, Andrea Belotti, capitano del Torino classe 1993, e doppietta anche per Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta classe 1997. Prossimo impegno contro la Repubblica Ceca tra una settimana. Leggi la nostra intervista esclusiva con Damiani >>>