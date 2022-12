Formazioni ufficiali amichevole Arsenal-Milan: Pioli sorprende ancora

Sono da poco ufficiali le formazioni dell'amichevole Arsenal-Milan , partita in programma alle 15:00 ora italiana all'Al-Maktoum Stadium di Dubai (UAE). Vediamo insieme, dunque, le scelte definitive dei due tecnici, Mikel Arteta e Stefano Pioli .

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Pobega; Tonali, Vranckx; Saelemaekers, Adli, Rebić; Origi. A disposizione: Mirante, Jungdal, Bakoune, Bozzolan, Simic, Thiaw, Bennacer, Krunić, Brahim Díaz, El Hilali, Lazetić. Allenatore: Pioli. Ecco come e dove vedere Arsenal-Milan in tv o in diretta streaming >>>