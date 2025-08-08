Calendario Milan, tutto sulle amichevoli prima del campionato

Per alzare il ritmo e mettere ancora minuti nelle gambe sono in programma due amichevoli a strettissimo giro di posta durante questo weekend:
La comunicazione del Milan per i biglietti—
AC Milan comunica che i biglietti per il settore ospiti relativi a Chelsea-Milan, sfida amichevole in programma domenica 10 agosto alle 15.00 (ora locale) allo stadio Stamford Bridge, saranno disponibili sul sito Vivaticket a partire dalle ore 12.00 di venerdì 11 luglio. Ad oggi c'è ancora disponibilità.
Il prezzo del biglietto per assistere a Chelsea-Milan è di 37 euro e ogni acquirente potrà acquistare un massimo di 4 biglietti. A seguito dell'acquisto online sarà emessa una ricevuta in formato PDF, con le indicazioni per la ricezione del titolo e l'accesso allo stadio.
