Calendario Milan, tutto sulle amichevoli prima del campionato

L'esordio ufficiale del Milan di Allegri contro il Bari in coppa Italia si avvicina. Ecco il calendario delle amichevoli di questo weekend
Mancano solo 9 giorni all'esordio del nuovo Milan di Allegri in una gara ufficiale. L'appuntamento è per domenica 17, alle 21.15 a San Siro, per la sfida di Coppa Italia contro il Bari. Cinque giorni dopo, sabato 23 alle 20.45, la prima di campionato contro la Cremonese, sempre tra le mura di casa.

Le amichevoli del weekend

I rossoneri, dunque, si stanno preparando in vista dei primi impegni ufficiali. Questo martedì sono ricominciati gli allenamenti a Milanello dopo qualche giorno di riposo concesso ai giocatori dopo la tournée. Al gruppo si sono aggiunti Santiago Gimenez e i due nuovi acquisti Luka Modric e Ardon Jashari.

Per alzare il ritmo e mettere ancora minuti nelle gambe sono in programma due amichevoli a strettissimo giro di posta durante questo weekend:

  • Sabato 09/08: Leeds United-Milan alle ore 16.00 a Dublino (visibile su DAZN)

  • Domenica 10/08: Chelsea-Milan alle ore 16.00 a Londra (visibile su DAZN)

    • La comunicazione del Milan per i biglietti

    AC Milan comunica che i biglietti per il settore ospiti relativi a Chelsea-Milan, sfida amichevole in programma domenica 10 agosto alle 15.00 (ora locale) allo stadio Stamford Bridge, saranno disponibili sul sito Vivaticket a partire dalle ore 12.00 di venerdì 11 luglio. Ad oggi c'è ancora disponibilità.

    Leeds-Milan, probabili formazioni: Modric e Jashari titolari subito?

    Il prezzo del biglietto per assistere a Chelsea-Milan è di 37 euro e ogni acquirente potrà acquistare un massimo di 4 biglietti. A seguito dell'acquisto online sarà emessa una ricevuta in formato PDF, con le indicazioni per la ricezione del titolo e l'accesso allo stadio.

