Calendario Milan, tutto sulle amichevoli prima del campionato

Le amichevoli del weekend

I rossoneri, dunque, si stanno preparando in vista dei primi impegni ufficiali. Questo martedì sono ricominciati gli allenamenti a Milanello dopo qualche giorno di riposo concesso ai giocatori dopo la tournée. Al gruppo si sono aggiunti Santiago Gimenez e i due nuovi acquisti Luka Modric e Ardon Jashari.