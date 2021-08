Calcio in tv: programma e dove vedere le amichevoli di oggi | News

Continuano le amichevoli pre stagionali delle squadre di Serie A: ecco dove sarà possibile seguire tutte le partite di oggi

Enrico Ianuario

Manca sempre meno alla nuova Serie A 2021-2022. Le squadre del massimo campionato italiano continuano la loro preparazione in vista dell'imminente inizio del torneo e non vogliono presentarsi impreparate al primo appuntamento stagionale. Anche oggi verranno disputate diversi incontri amichevoli in giro per l'Europa, con Atalanta, Udinese, Empoli, Fiorentina, Sampdoria, Verona, Lazio, Cagliari e Roma che sfideranno avversarie di assoluto livello. Ecco il programma di quest'oggi e dove sarà possibile seguire tutte le partite della giornata.

LE AMICHEVOLI DI OGGI

Si parte alle 16 con un'amichevole dal sapore europeo. West Ham-Atalanta darà il via alle danze di questo sabato sportivo. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport canale 251 e Sky Go.

Si prosegue alle 18 con Udinese-Empoli, in diretta e in esclusiva su Udinese Tv, e Sassuolo-Vicenza. Quest'ultima, però, non verrà trasmessa su nessuna piattaforma.

Alle 19 la Fiorentina di Vincenzo Italiano sfiderà i catalani dell'Espanyol, con il match che verrà trasmesso in diretta esclusiva su Tim Vision. Sempre alle 19, Sampdoria e Verona si affronteranno presso lo stadio 'Fortunati' di Pavia. Sarà possibile assistere alla gara sui canali ufficiali dei blucerchiati (Facebook, Twitter e Twitch).

Dovrà alzare l'asticella, invece, la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti infatti affronteranno gli olandesi del Twente alle 19.30. L'incontro verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Altro test per il Cagliari di Leonardo Semplici. Dopo aver vinto l'ultima gara amichevole contro l'Olbia per 3-0, questa sera i sardi affronteranno il Maiorca alle 20.30 al 'Visit Mallorca Estadi' di Palma di Maiorca. La partita non verrà trasmessa su nessuna piattaforma.

Conclude il programma di questo sabato pieno di amichevoli la Roma di José Mourinho. I giallorossi affronteranno questa sera alle 22.30 il Betis Siviglia e il match verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.