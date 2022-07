Amichevole ZTE-Milan: data, orario e dove vederla in diretta tv

Il secondo impegno del precampionato del Milan di Stefano Pioli, contro gli ungheresi dello ZTE Zalaegerszeg, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sportitalia. Visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre. L’appuntamento con ZTE-Milan è per domani, sabato 23 luglio 2022, alle ore 18:00. La telecronaca del match sarà affidata alla voce di Francesco Letizia con commento tecnico di Daniele Daino.