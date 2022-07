Amichevole Wolfsberger-Milan: ecco la probabile formazione rossonera

Stasera, alle ore 19:00 , si giocherà l'amichevole Wolfsberger-Milan , in programma a Klagenfurt ( Austria ). Secondo 'La Gazzetta dello Sport' il tecnico rossonero, Stefano Pioli , dopo due mesi, manderà in campo una formazione molto simile a quella titolare.

Sicuramente in difesa, dove davanti al portiere Mike Maignan giocheranno Davide Calabria, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Theo Hernández. In mediana, Ismaël Bennacer; sulla trequarti, con Alexis Saelemaekers e Rafael Leão, spazio a Yacine Adli, che sta dimostrando in questo precampionato di meritarsi la fiducia di tutti.