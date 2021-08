Amichevole Real Madrid-Milan, quanto vale la formazione dei ‘blancos’

Domani pomeriggio, alle ore 18.30, Real Madrid e Milan si sfideranno per dare vita ad una prestigiosa amichevole. La gara verrà disputata al Wörthersee Stadion' di Klagenfurt, in Austria, e sarà una sfida dal sapore di Champions League. Nonostante alcune cessioni illustri, su tutte quelle di Sergio Ramos e Raphael Varane, il fascino e la potenza delle 'merengues' rimangono indiscussi. Ad oggi il Real Madrid conta 27 tesserati nella prima squadra allenata dall'ex rossonero Carlo Ancelotti. Di seguito, i valori di ciascun calciatore per ogni reparto secondo 'transfermarkt'.