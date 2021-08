Amichevole Real Madrid-Milan, incontro tra le dirigenze: tema il mercato?

Incontro tra le dirigenze di Real Madrid e Milan prima dell'amichevole di Klagenfurt. Presenti anche Paolo Scaroni e Florentino Perez

Occasione, chissà, per parlare di calciomercato. Tanti i profili della rosa del Real Madrid che interessano al Milan: da Isco a Ceballos, passando per Odriozola. In basso alcune immagini, pubblicate dal Twitter ufficiale rossonero, a testimonianza dei buoni rapporti tra le due società. A corredo delle foto una didascalia eloquente: "Incontrare il Real Madrid è sempre un piacere".