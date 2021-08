Amichevole Real Madrid-Milan, il possibile modulo di Pioli

Domani a Klagenfurt c'è l'amichevole Real Madrid-Milan. Stefano Pioli pensa un cambio modulo, con Giroud e Leao in attacco

Domani, a Klagenfurt, c'è in programma la prestigiosa amichevole Real Madrid-Milan. I rossoneri vogliono tornare alla vittoria dopo la sconfitta ai rigori contro il Valencia, ma il risultato conterà fino a un certo punto. Per Stefano Pioli, infatti, sarà un'occasione per sperimentare e per provare nuove soluzioni di gioco in vista dell'esordio in campionato contro la Sampdoria.