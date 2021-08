Amichevole Real Madrid-Milan, i due club potrebbero parlare di mercato

Real Madrid e Milan si affronteranno domani pomeriggio: i due club potrebbero parlare del futuro di Isco e Alvaro Odriozola

Real Madrid e Milan si affronteranno domani pomeriggio alle ore 18.30. L'incontro sarà valido per un'amichevole di prestigio e verrà disputato a Klagenfurt, in Austria. Secondo il quotidiano sportivo 'Tuttosport', da questa sfida possono nascere delle discussioni di mercato. Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, i rossoneri sono interessati ad Isco e Alvaro Odriozola in quanto devono rinforzare la trequarti e la fascia destra di difesa dopo gli addii di Calhanoglu e Dalot. Che sia la volta buona che i due giocatori delle 'merengues' possano trasferirsi al Milan? Ilicic, James Rodriguez e non solo: ecco le news di oggi sul mercato del Milan.