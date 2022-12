Amichevole PSV-Milan, le probabili formazioni: tra rientri e sorprese

Le probabili formazioni dell'amichevole PSV-Milan, partita in programma alle ore 18:15 al 'Philips Stadion' di Eindhoven. Così in campo?

PSV-Milan, le probabili formazioni: dentro Mirante e Calabria

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha riportato le probabili formazioni di PSV-Milan, ricordando come, in casa rossonera, mancheranno certamente Theo Hernández e Olivier Giroud, che rientreranno oggi a Milanello dalle vacanze post Mondiali, oltre che gli infortunati Mike Maignan, Alessandro Florenzi, Rade Krunić, Junior Messias, Divock Origi e Zlatan Ibrahimović.