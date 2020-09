Amichevole, Milan-Vicenza alle ore 17: la probabile formazione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Secondo test amichevole a Milanello, il terzo dopo il match a San Siro contro il Monza per il Milan. Dopo le due vittoria precedenti, i rossoneri vogliono accumulare altro minutaggio prezioso contro il Vicenza in vista del preliminare contro lo Shamrock Rovers. Formazione quasi scelta per Stefano Pioli, che potrebbe schierare Gianluigi Donnarumma in porta, di ritorno dalla Nazionale. Difesa a 4 con Davide Calabria e Theo Hernandez sulle fasce, Leo Duarte e Gabriele Bellodi centrali. Solita coppa Ismael Bennacer-Franck Kessie a centrocampo, con Samu Castillejo sulla destra, Lucas Paqueta al centro e il possibile ritorno di Hakan Calhanoglu sulla sinistra. In attacco Zlatan Ibrahimovic.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Duarte, Bellodi, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Paqueta, Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli.

