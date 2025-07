Amichevole Liverpool-Milan, in tribuna si rivede anche Ibrahimovic

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ad assistere all’amichevole di Hong Kong tra Liverpool e Milan c’era anche Zlatan Ibrahimovic , attuale senior advisor di Red Bird per il club rossonero. L’ex attaccante svedese ha viaggiato con la squadra nella tournée asiatica, come dimostrano anche i video pubblicati sui social dal Milan.

Negli ultimi tempi, però, i tifosi rossoneri hanno notato che Ibrahimovic ha assunto un ruolo più marginale: è meno presente, non rilascia più dichiarazioni nel suo stile inconfondibile e si espone poco. Con l’arrivo del direttore sportivo Igli Tare, sembra che le gerarchie si siano ristabiliti. Zlatan, che non fa parte ufficialmente dell’organigramma del club, si limita a supervisionare il progetto per conto di Red Bird.