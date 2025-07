Amichevole Liverpool-Milan, il commento ufficiale del club rossonero

Milan-Liverpool 4-2, il club commenta la prova sul sito ufficiale: "Conferme e passi avanti"

"Conferme e passi in avanti in una bella serata di calcio. A Hong Kong arrivano i primi gol e la prima vittoria dell'estate del Milan, che batte 4-2 i campioni d'Inghilterra del Liverpool al termine di una buona prestazione. Solidità in difesa e tante ripartenze insidiose, e non è un caso che tre reti dei rossoneri - in campo oggi, per la prima volta, con il nuovo Third Kit - siano arrivate in contropiede. Leão in avvio di partita, Loftus-Cheek e Okafor nello spazio di 7 minuti nella ripresa, con lo svizzero che poi ha firmato a tempo scaduto il gol del definitivo 4-2.