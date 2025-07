Amichevole Liverpool-Milan 2-4: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo dell'amichevole Liverpool-Milan, seconda partita dei rossoneri nella tournée in Asia e in Australia: numeri e dati

Amichevole Liverpool-Milan 2-4, il tabellino

Il Milan si difende basso, ma è molto più aggressivo rispetto alla sfida con l'Arsenal: gol allegriano di Leao con una grande ripartenza e assist di Pulisic. Al 26' meraviglia di Szoboszlai. Gol a giro imparabile per Maignan. La prima frazione termina sul punteggio di 1-1, ma è un buon Milan nei primi 45 minuti di gioco. Ripresa che parte con il gol in contropiede di Loftus-Cheek. 3-1 ancora in contropiede con Okafor. Rete di Gakpo nel recupero e doppietta di Okafor.