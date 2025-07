Amichevole Liverpool-Milan 2-4: rossoneri letali in perfetto stile Allegri

La seconda partita della tournée in Oriente del Milan di Massimiliano Allegri, valida per il "Singapore Festival of Football 2025", ha visto i rossoneri sfidare il Liverpool - campione d'Inghilterra - di Arne Slot.

Amichevole Liverpool-Milan 2-4, Leao e Loftus-Cheek prestazione super. Il racconto della partita

I Reds, sia per quanto riguarda la preparazione fisica che per gli acquisti di mercato, sulla carta, sono sicuramente più avanti rispetto al Milan. La squadra di Slot, infatti, era già scesa in campo per due amichevoli - contro il Preston North End e lo Stoke City - prima della sfida contro i rossoneri. Inoltre, il club inglese si è rinforzato notevolmente sul mercato, investendo quasi 300 milioni di euro: 188 milioni per Wirtz, 95 milioni per Ekitiké, 47 milioni per l’ex Milan Kerkez e 40 milioni per Frimpong.