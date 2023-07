Amichevole Juventus-Milan, out Okafor: le motivazioni dietro la scelta

Nell'amichevole tra Juventus e Milan valevole per la tournée americana, Noah Okafor è stato assente: ecco perché

Stanotte è andata in scena l'amichevole valevole per la tournée americana tra Juventus e Milan. I rossoneri hanno inserito già negli schemi i nuovi arrivati, tra cui Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders e Christian Pulisic.

Il Diavolo è passato per due volte in vantaggio grazie ai gol prima di Malick Thiaw e poi di Olivier Giroud, ma è stato riacciuffato in entrambi i casi. La gara è terminata 2-2, ma la Vecchia Signora ha avuto la meglio ai calci di rigore.