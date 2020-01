Zaccardo: “Ibrahimovic? Con la sua personalità si imporrà al Milan”

NEWS MILAN – Cristian Zaccardo, ex calciatore di Parma e Milan, intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione in onda su TMW Radio, ha parlato del ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic.

"Se Ibrahimovic riuscirà a contribuire al cambio di rotta del Milan? Penso di si, l'ho visto bene dal punto di vista della qualità. Dal punto di vista del dinamismo ha perso un pò per via dell'età ma ha una personalità e una qualità che gli permetteranno di imporsi".

