Yonghong Li torna all’attacco: “Il Milan merita il meglio. Elliott senza passione”

NEWS MILAN – L’ex presidente del Milan Li Yonghong torna ad attaccare la proprietà Elliott attraverso un post su Twitter. Queste le sue dichiarazioni riguardo le intenzioni del fondo americano di non cedere nell’immediato futuro il Milan.

“Questa cosa non è buona” il commento su Gordon Singer. “Perché ha aspettato tutto questo tempo per iniziare presumibilmente a prendersi cura della squadra? Andrebbe trattata con passione, non come un investimento senza emozioni. Guardate all’esperienza di Singer: il club merita di meglio”. Insomma, l’imprenditore cinese una volta in più dimostra di non aver dimenticato il suo passato al Milan.

