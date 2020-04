Liberia, Weah combatte il Coronavirus con una.. canzone

EX MILAN – Per trasmettere in modo molto semplice il suo messaggio, il presidente della Liberia George Weah ha scelto una canzone per combattere il Coronavirus.

L’ex campione milanista, Pallone d’Oro nel 1995, ha intrapreso questo metodo per tramettere il suo messaggio via radio, in un paese dove la connessione ad internet è ancora rarissima. “Combattiamo assieme il Coronavirus” è cantata da Weah insieme al gruppo The Rabbi’s e insiste sulla prevenzione: “Ricordati che il virus può colpire tutti, tuo padre, tua madre e i tuoi fratelli. E tutti dobbiamo combatterlo”.

Un altro ex Pallone d’Oro del Milan – Andriy Shevchenko – ha ricordato ieri i bei momenti vissuti in rossonero. Per le sue parole, continua a leggere>>>

