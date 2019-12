Yonghong Li: “Eccitato per Atalanta-Milan, la guarderò certamente”

ULTIME NEWS MILAN – Ormai è diventata un’abitudine per Yonghong Li, ex presidente ‘desaparecido’ del Milan, intervenire su Twitter in merito alle questioni rossonere. Lo ha fatto anche stavolta, ‘retweettando’ un post del Milan che mostra le immagini della squadra impegnata in allenamento. Ecco cosa ha scritto l’imprenditore cinese:

“Sono eccitato per la partita contro l’Atalanta, la guarderà certamente. Previsioni per il risultato?”

Intanto pare che Gianluigi Donnarumma abbia rifiutato la prima proposta del Milan per il rinnovo, continua a leggere >>>

