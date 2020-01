Weah, la Liberia manifesta: il popolo protesta per la crisi economica

ULTIME NEWS – Dopo aver lasciato il calcio, George Weah ha deciso di intraprendere tutt’altra carriera. Al momento l’ex Milan ricopre il prestigioso ruolo di presidente della Liberia, ma la situazione attuale nel suo paese è tutt’altro che tranquilla. Secondo quanto riferisce ‘Al Jazeera’, una folla di manifestanti è stata allontanata dalla polizia con gas e lacrimogeni. Il popolo è sceso in piazza per contestare il presidente Weah, invitandolo a dimettersi a causa della grave crisi economica che sta attanagliando il Paese. Da persona del calcio amata a uomo politico odiato il passo è stato piuttosto breve. Intanto ecco le possibilità che potrebbero far rendere al meglio Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

