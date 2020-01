Verso Milan-Sampdoria: oggi allenamento pomeridiano

MILAN-SAMPDORIA – Il Milan continua la preparazione alla gara dell’Epifania contro la Sampdoria, valida per la 18^ giornata di campionato. I rossoneri oggi si alleneranno nel pomeriggio con ritrovo fissato a Milanello per pranzo. Nella giornata odierna, però, i riflettori saranno puntati su Zlatan Ibrahimovic che atterrerà a Malpensa intorno alle 10.30-11.00 per poi sostenere li visite mediche e l’idoneità sportiva. Prevista per domani mattina alle 10.00 a Casa Milan, invece, la conferenza stampa di presentazione dello svedese. Per l’occasione sarà presente tutta la dirigenza rossonera e il presidente Paolo Scaroni. Non perderti le news di avvicinamento alla gara di lunedì: continua a leggere>>>

