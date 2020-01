Verso Milan-Sampdoria, Murru: “A San Siro per fare risultato. Senza paura”

NEWS SAMPDORIA – Nicola Murru, classe 1994, terzino sinistro blucerchiato, ha parlato di Milan-Sampdoria del prossimo lunedì 6 gennaio, alle ore 15:00, a ‘San Siro‘, in esclusiva ai microfoni di ‘Sampdorianews.net‘.

“Il Milan è un avversario tosto, probabilmente la loro classifica in questo momento non è il reale manifesto dei valori tecnici della squadra, ma noi andremo a ‘San Siro‘ per fare risultato. Senza paura”, le parole di Murru.

Nel frattempo, ieri, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha parlato alla squadra rossonera all’interno dello spogliatoio. Per scoprire cosa ha detto, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android