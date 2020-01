Verso Milan-Sampdoria, Fedele: “Ibrahimovic? Giocherà con Suso e Calhanoglu”

ULTIME NEWS MILAN – Ecco le parole di Furio Fedele sul possibile tridente che scenderà in campo contro la Sampdoria. Ci sarà Ibrahimovic? Ecco la sua riposta affidata ai microfoni di ‘TMW Radio’: “Contro la Rhodense hanno giocato con Suso, Ibrahimovic e Calhanoglu. Questo credo che sarà il tridente che vedremo contro la Sampdoria. Ibra si sta preparando per l’esordio da titolare a San Siro. Questo è quello che serve per rispondere alla domanda sul Piatek che a mio avviso ha patito tantissimo l’addio di Cutrone che la scorsa stagione ha sia segnato ma anche contribuito con il suo gioco a far segnare l’ex Genoa”. Di Ibrahimovic ha parlato anche l’ex rossonero Urby Emanuelson: l’olandese non ha risparmiato le critiche, continua a leggere >>>

