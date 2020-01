Verso Milan-Sampdoria: difficile la convocazione per l’ex Bertolacci

ULTIME NEWS MILAN – Il campionato sta per ricominciare dopo la pausa natalizia e il Milan deve affrontare la Sampdoria per dimenticare la terribile trasferta di Bergamo. Un match che vedrà con ogni probabilità l’assenza di Andrea Bertolacci. Come riportato dal sito ufficiale blucerchiato, l’ex Milan si sta allenando a parte per recuperare dallo stiramento alla coscia che lo sta tenendo fuori da più di un mese. Difficile, dunque, la sua convocazione. Intanto Stefano Pioli ha un dubbio a centrocampo: ecco tra chi, continua a leggere >>>

