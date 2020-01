Verso Milan-Sampdoria, le probabili formazioni: ballottaggio Paqueta-Kessie

NEWS MILAN – Mancano ormai solo due giorni con Milan-Sampdoria, gara che si giocherà lunedì prossimo a San Siro. Gara importantissima per i rossoneri, che devono assolutamente riscattare l’umiliante sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta. Stefano Pioli pensa dunque alla formazione da schierare contro gli uomini di Ranieri, ma il tecnico ha sostanzialmente due dubbi che dovrà sciogliere nelle prossime ore.

Il primo è quello a centrocampo tra Paqueta e Kessie. Nelle ultime partite ha sempre giocato l’ivoriano, con il brasiliano costantemente in panchina, ma chissà che Pioli non decida di voler dare maggiore qualità a centrocampo, con l’ex Flamengo che è uno dei pochi in grado di accendere la manovra rossonera. Gli altri sicuri in posto in mediana sono Ismael Bennacer e Jack Bonaventura.

L'altro ballottaggio è quello in attacco tra Zlatan Ibrahimovic e Krzysztof Piątek,con lo svedese che sembra favorito per giocare dal primo minuto, anche se sarà decisiva la rifinitura di domani .

