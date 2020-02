VERSO MILAN-JUVENTUS – Domani sarà la vigilia di Milan-Juventus, ma come ogni impegno di Coppa Italia Stefano Pioli non parlerà in conferenza stampa. Il tecnico emiliano, infatti, interverrà in esclusiva solo ai microfoni di Milan TV, il canale ufficiale del club, e di Rai Sport, dove verrà trasmessa la gara giovedì sera alle ore 20.45. Ecco, invece, a che ora parlerà ai giornalisti Maurizio Sarri>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android