Verso Inter-Milan, torna a disposizione Biglia: non gioca dall’8 dicembre

VERSO INTER-MILAN – In vista della gara contro l’Inter di domenica sera tornerà a disposizione di Stefano Pioli anche Lucas Biglia. L’argentino non gioca dall’8 dicembre, giorno di Bologna-Milan, in cui ha disputato gli ultimi 20 minuti. L’ex regista della Lazio è rimasto in panchina nelle due gare successive, contro Sassuolo e Atalanta, per poi infortunarsi e saltare le successive cinque gare di campionato e le due di Coppa Italia. Ecco, invece, le notizie più importanti della giornata di ieri>>>

