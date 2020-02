VERSO FIORENTINA-MILAN – Continua la preparazione dei rossoneri in vista della gara di Firenze in programma sabato sera allo stadio Artemio Franchi alle ore 20.45. Oggi per i ragazzi di Stefano Pioli una sola seduta a Milanello mattutina con il consueto ritrovo per la colazione tutti insieme. Il Milan si è allenato anche ieri: ecco le principali news sugli infortunati>>

